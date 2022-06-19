По состоянию на утро 19 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины примерно 33 600 своих военных. Из них 250 — за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов:
Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, но эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен.
Напомним, на южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.
По состоянию на утро 19 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины примерно 33 600 своих военных. Из них 250 — за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов:
Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, но эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен.
Напомним, на южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.