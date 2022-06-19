По состоянию на утро 19 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины примерно 33 600 своих военных. Из них 250 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные потери оккупантов:

танков — 1 468 (+3 за последние сутки);

боевых бронированных машин — 3 577 (+4);

артиллерийских систем — 745 (+6);

реактивных систем залпового огня — 235 (+2);

средств противовоздушной обороны — 98;

самолетов — 216;

вертолетов — 181 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 598 (+4);

крылатых ракет — 130 (+1);

кораблей / катеров — 14;

автомобильной техники и автоцистерн — 2 523 (+10);

специальной техники — 55.

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях, но эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен.

Напомним, на южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.