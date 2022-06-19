На южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

ВСУ 4 раза атаковали оккупантов с воздуха на юге. Тремя вертолетами – по скоплению войск РФ в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению оккупантов и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по составу боеприпасов в Белозерской общине Херсонщины.

За сутки украинские бойцы уничтожили 28 оккупантов, танк Т-62, радиолокационную станцию, топливозаправщик и другую автомобильную технику. Окончательные потери – уточняются.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».