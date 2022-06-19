Российские военные сообщили, что свыше 307 тысяч детей депортированы с начала войны с на территорию России из Украины.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, которого цитирует Интерфакс.

По словам Михаила Мизинцева, всего с начала войны депортировано в Россию 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 – дети.

Россияне заявляют, якобы получили свыше 2,7 миллиона обращений от желающих переехать в Россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.

Напомним, назначенный оккупантами «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов заявил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, получат российское гражданство автоматически.