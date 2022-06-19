Верховная Рада проголосовала за Законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Также принят запрет на импорт и распространение книг из России и Беларуси.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Запрет российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве поддержали 303 народных депутата.

— Также Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (№7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, — сообщил Ярослав Железняк.

Запрет импорта российской литературы поддержали 306 народных депутатов.

Ранее Российская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала запрет русского языка в николаевских школах. Она заявила, что российским оккупантам теперь надо «взять Николаев до 1 сентября».