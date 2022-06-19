Министерство иностранных дел Украины разработает четкий механизм введения с 1 июля визового режима для россиян и в ближайшее время обнародует его.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет Укринформ.

— Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения Президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет представлять временные интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан российской федерации о способе получения визы, ее стоимости, — сказал Олег Немчинов.

По его словам, пока граждане могут пересекать границу по старым правилам.

— С 1 июля граждане российской федерации, не имеющие виды на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например, существующей рабочей или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе, — сказал Олег Немчинов.

МИД ранее заверил, что введение визового режима с РФ является продуманным шагом, который позволит защитить национальную безопасность Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима въезда в Украину для граждан РФ.

Еще в декабре 2021 года Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Алексею Данилову — проанализировать возможность установления запрета на посещение Украины россиянами.