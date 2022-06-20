Россия провела учения с ракетными стрельбами в Балтийском море. В них принимали участие 10 судов, в частности корвет «Сообразительный».

Об этом сообщает российский телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ.

Экипаж корвета совершил в Балтийском море пуск противокорабельной ракеты с попаданием в мишень, а также отработал учение с применением артиллерийского комплекса А-190.

— Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса Уран, — говорится в сообщении.

При этом морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.

Как сообщалось, на днях возле датского острова Борнхольм дважды видели российский военный корабль. После предупреждения со стороны Копенгагена он скрылся.