Нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что недавно президент Владимир Зеленский скрыто посетил Лисичанск.

Об этом народный депутат сообщила на своей странице в Facebook.

— Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами, – сообщила она.

Марьяна Безугла также опубликовала фото Владимира Зеленского среди военных, которое, по ее словам, сделано в Лисичанске.

Напомним, президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве.