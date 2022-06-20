Депутаты от Блока коммунистов и социалистов Молдовы Адела Рейляну и Григорий Новак обратились в Конституционный суд по закону о борьбе с дезинформацией, предусматривающим ограничение трансляции российских телеканалов в стране.

Как сообщает Европейская правда, об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

— По мнению депутатов, поправки устанавливают несоразмерные нормы, направленные на введение цензуры общедоступной «неудобной» информации, а также вводят меры, направленные на привлечение к ответственности за «дезинформацию» и не в последнюю очередь позволяют осуществить «удушение» субъектов экономической деятельности, – прокомментировали в политсиле.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности. Закон запрещает новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, в эти страны входит Россия.