Министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил в понедельник, что страна сохранит свой флот самолетов F-16 дольше трех лет дольше, чем планировалось, на фоне повышенной угрозы безопасности со стороны России.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Reuters.

Дания потратит 1,1 миллиарда датских крон (156 миллионов долларов) на обеспечение полетов своих F-16 к 2027 году.

В 2016 году Дания согласилась купить флот истребителей F-35 Lightning в Lockheed Martin с планом вывести из эксплуатации свои F-16 в 2024 году.

— Оборона территории НАТО на востоке является более центральной, чем когда-либо в новейшей истории. Поэтому мы расширяем оперативные возможности F-16, пока в систему обороны постепенно вводятся новые самолеты F-35. Агрессия Путина в Украине изменила Европу и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, – сказал Мортен Бодсков.

Это решение позволит Дании укрепить свою национальную оборону и участвовать в миссиях НАТО, таких как воздушная полиция в странах Балтии, сообщило министерство обороны.

Напомним, ранее Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что после вторжения в Украину его страна считает обязанной подготовиться к угрозе новой войны.