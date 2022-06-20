Силы обороны Северодонецка не допускают окружения, закрепившись на территории предприятия «Азот», так как бои за город уже зашли в промышленную зону.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Начальник военной администрации рассказал, что на продолжительности всего луганского фронта складывается тяжелая обстановка.

— Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области, — огласил вывод губернатор.

Он добавил, что враг пытается прорваться вдоль всей трассы Лисичанск-Бахмут, обстреливая придорожные села. Сам Лисичанск в течение всего сегодняшнего дня находился под непрерывными артиллерийскими ударами.

Даже в таких условиях украинские силы продолжают наносить тяжелые потери врагу.