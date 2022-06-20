Силы обороны Северодонецка не допускают окружения, закрепившись на территории предприятия «Азот», так как бои за город уже зашли в промышленную зону.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Начальник военной администрации рассказал, что на продолжительности всего луганского фронта складывается тяжелая обстановка.
— Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области, — огласил вывод губернатор.
Он добавил, что враг пытается прорваться вдоль всей трассы Лисичанск-Бахмут, обстреливая придорожные села. Сам Лисичанск в течение всего сегодняшнего дня находился под непрерывными артиллерийскими ударами.
Даже в таких условиях украинские силы продолжают наносить тяжелые потери врагу.
— Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены решистами. Пропагандистские новости о каких-то «ультиматумах» — бред, — акцентировал Сергей Гайдай.
Напомним, в Минобороны заявили, что оккупанты хотят захватить всю Луганскую область до 26 июня.
Силы обороны Северодонецка не допускают окружения, закрепившись на территории предприятия «Азот», так как бои за город уже зашли в промышленную зону.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Начальник военной администрации рассказал, что на продолжительности всего луганского фронта складывается тяжелая обстановка.
— Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области, — огласил вывод губернатор.
Он добавил, что враг пытается прорваться вдоль всей трассы Лисичанск-Бахмут, обстреливая придорожные села. Сам Лисичанск в течение всего сегодняшнего дня находился под непрерывными артиллерийскими ударами.
Даже в таких условиях украинские силы продолжают наносить тяжелые потери врагу.
— Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены решистами. Пропагандистские новости о каких-то «ультиматумах» — бред, — акцентировал Сергей Гайдай.
Напомним, в Минобороны заявили, что оккупанты хотят захватить всю Луганскую область до 26 июня.