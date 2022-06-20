У подразделений противника, включая части так называемой «ДНР», которые воюют на южном фронте, резко просела мораль. Российское командование вынуждено искать для них свежую замену.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ.

В часности, из-за упадка боевого духа в следствие высоких потерь Россия уводит некоторые подразделения из районов Херсона, Николаева и Попасной. В значительной мере это боевики 1-го армейского корпуса так называемой «ДНР».

— Личный состав некоторых подразделений оккупационных сил имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях, — константируют в командовании.

На Южнобугском направлении российская артиллерия при поддержки минометов продолжает обстрелы сел. За понедельник, 20 июня, под ударом оказались районы Червоного Яра, Калиновки и Зеленого Гая.

Ранее сообщалось, захватчики на Николаевско-Херсонском направлении сетовали на тяжелые бои и большое количество погибших среди своих сослуживцев.