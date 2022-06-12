Украинская армия на Николаевско-Херсонском направлении устраивает «ад» для пришедших сюда россиян.

В подтверждение этому СБУ перехватила переговоры одного из захватчиков, который сетует на тяжелые бои.

Безымянный россиянин говорит, что ему невыносимо тяжело находиться под работой украинской артиллерией, а обстановку на фронте он сравнивает с пеклом.

— С начала «градами накрыли». Потом миномет. 10 метров от окопа. В окоп запрыгнул. Как разорвалось. Сидишь и думаешь: «Господи, только не в окоп, только не в окоп». Лес горит. Ну ад какой-то, — жалуется он.

Напомним, американские гаубицы М777 уже успели отлично проявиться в ходе контрнаступления на юге Украины.