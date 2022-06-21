Социалисты, «зеленые» и коммунисты в понедельник отказались от объединения в рамках блока левых партий NUPES, чей лидер Жан-Люк Меланшон таким образом хотел избежать усиления фракции «Национального собрания» Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Левые партии шли на выборы единым блоком и заняли второе место, завоевав 131 место в Национальной ассамблее Франции. Возглавлял блок Меланшон, глава «Левой партии».

После оглашения результатов парламентских выборов Меланшон предложил другим партиям остаться одной фракцией и в парламенте, чтобы не разрешить «крайним правым» – то есть партии Марин Ле Пен – стать ведущей оппозиционной группой в парламенте.

— Так в стране не будет споров по поводу того, кто именно возглавляет оппозицию, – объяснял лидер «Левых».

Тем не менее, остальные партнеры Меланшона — Коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Зеленые» — отказались от объединения и согласились лишь на создание межпарламентской группы.

— Леви – это множество, они в своем разнообразии представлены в Национальной ассамблее. Это сила, которая служит французскому народу. Стремление устранить это разнообразие – ошибка, и я выступаю против этого, – заявила глава социалистов Валери Рабо.

Напомним, западноевропейские государства, такие как Франция или Германия, не видят Украину членами НАТО из-за войны и страха перед Россией.