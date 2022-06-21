На эту тему высказался Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
По словам дипломата, для всего мира должно стать очевидным, что Евросоюз не оставляет своих сторонников и союзников на время тяжелой войны.
— Одним из вопросов, над которым работал Совет ЕС, было заключение Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Вы знаете, что в конце недели Европейский совет должен послать сигнал и начать подготовку к европейской интеграции этих трех стран. Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, Молдове или Грузии, — акцентировал Жозеп Боррель.
Формальный глава МИД Евросоюза добавил, что помощь Украине не будет остановена ни на минуту. Военные и гражданские нужды Киева будут покрываться за счет ЕС.
Ранее сообщалось, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.
На эту тему высказался Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
По словам дипломата, для всего мира должно стать очевидным, что Евросоюз не оставляет своих сторонников и союзников на время тяжелой войны.
— Одним из вопросов, над которым работал Совет ЕС, было заключение Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Вы знаете, что в конце недели Европейский совет должен послать сигнал и начать подготовку к европейской интеграции этих трех стран. Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, Молдове или Грузии, — акцентировал Жозеп Боррель.
Формальный глава МИД Евросоюза добавил, что помощь Украине не будет остановена ни на минуту. Военные и гражданские нужды Киева будут покрываться за счет ЕС.
Ранее сообщалось, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.