Рассматривая заявки Украины и Молдовы на вступление в ЕС, его представители должны стать символами большого единства.

На эту тему высказался Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, для всего мира должно стать очевидным, что Евросоюз не оставляет своих сторонников и союзников на время тяжелой войны.

— Одним из вопросов, над которым работал Совет ЕС, было заключение Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Вы знаете, что в конце недели Европейский совет должен послать сигнал и начать подготовку к европейской интеграции этих трех стран. Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, Молдове или Грузии, — акцентировал Жозеп Боррель.

Формальный глава МИД Евросоюза добавил, что помощь Украине не будет остановена ни на минуту. Военные и гражданские нужды Киева будут покрываться за счет ЕС.

Ранее сообщалось, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.