На предприятии «Азот» в Северодонецке, где держат оборону украинские силы, находятся около 300 мирных жителей.

Это подтверждает Минреинтеграции в лице Ирины Верещук.

По словам чиновницы, ситуация в городе меняется с каждым днем, а на территории самого завода нет больших бомбоубежищ, которые были в Мариуполе.

Киев продолжает добиваться гуманитарного корридора для этих людей. Оккупанты его не согласосвывают и продожают непрерывные артобстрелы.

— Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из «Азота», — сделала акцент Ирина Верещук.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай признал, что бои за Северодонецк перешли в промышленную зону города.