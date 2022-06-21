Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в государственной измене шестерым правоохранителям из временно захваченного российско-оккупационными войсками Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, мужчины по своему желанию начали службу в местном оккупационном правоохранительном органе на временно неподконтрольных территориях Запорожской области.

Правоохранителей подозревают по части 2 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

— Государственное бюро расследований в очередной раз отмечает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо, — указали в бюро.

Напомним, СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Они передавали врагу разную развединформацию.