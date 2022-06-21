Народный депутат Украины Александр Гайду прокомментировал заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредриксен относительно помощи в восстановлении Николаева.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

Как известно, президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Дании рассказал о ракетном ударе по Николаеву и предложил стране принять участие в восстановлении города после войны.

Николаев до полномасштабного вторжения РФ Последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве

В ходе выступления 21 июня перед Верховной Радой Мэтте Фредриксен заверила, что Дания поможет Украине отстроить разрушенную оккупантами инфраструктуру Николаева.

Нардеп Александр Гайду акцентировал, что такое решение является очень важным для прифронтового города, который российские войска ежедневно обстреливают артиллерией и ракетами.

— Мы чувствуем поддержку всего мира, Дании в частности. Спасибо за санкции, оружие, помощь в разминировании наших территорий. После нашей Победы мы вместе обязательно отстроим родной Николаев. И на улицах нашего города опять будет спокойно, – сказал Александр Гайду.

Напомним, что Николаевская область претендует на деньги из замороженных Швейцарией российских активов на восстановление разрушенной оккупантом инфраструктуры.