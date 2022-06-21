Первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко организовал доставку гуманитарной помощи жителям Широковской громады. Часть сел громады оккупированы, в них и других населенных пунктах из-за постоянных обстрелов частично разрушены дома, нет воды, света, связи с внешним миром.

Об этом сообщила местная жительница Светлана Пихоцкая.

— В селах Широкое и Спасское осталось от силы 60 человек. В основном это пенсионеры и малоимущие семьи, которым просто некуда бежать. Уже больше двух месяцев в эти населенные пункты почти никто не ездит. Большинство дорог заминировано, территория подвергается регулярным обстрелам. Несмотря на все трудности, нам удалось достучаться и найти человека, который откликнулся на наши молитвы и оказал помощь жителям Широковской громады (Владимир Фроленко, — прим.), — написала Светлана Пихоцкая.

Женщина отметила, что людям доставили продукты питания.

Как сообщалось, наиболее сложная обстановка на Николаевско-Херсонском направлении сейчас сложилась вблизи Снигиревки, Зеленодольской громады (Криворожский район) и на границе с Николаевской областью.

Как сообщалось, наиболее сложная обстановка на Николаевско-Херсонском направлении сейчас сложилась вблизи Снигиревки, Зеленодольской громады (Криворожский район) и на границе с Николаевской областью.