Наиболее сложная обстановка на Николаевско-Херсонском направлении сейчас сложилась вблизи Снигиревки, Зеленодольской громады (Криворожский район) и на границе с Николаевской областью.

Однако, украинские подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его к востоку, информирует оперативное командование «Юг».

В частности, вертолетная пара украинских войск сегодня утром нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники россиян на херсонском направлении.

— Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но по состоянию на утро уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов. Уже не будут вредить украинскому народу танк, многоцелевой бронированный тагяч, еще 3 бронированные и 4 грузовых автомобиля, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты запустили по Очакову пять ракет — четыре ракеты Х-31А были выпущены из истребителя и один «Оникс» — из берегового ракетного комплекса.