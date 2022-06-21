Украинское контрнаступление на Херсонщине играет важное значение в переломе хода войны не в пользу России.

Об этом написал отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан.

По мнению военного аналитика, южный фронт с боями на Херсонщине и Николаевщине «может оказаться даже более решающим, чем сражения на Донбассе».

— Украинцы предприняли контратаки на юге, в результате которых были освобождены несколько украинских населенных пунктов в Херсонской области. Эти атаки также поставили русских перед дилеммой относительно распределения своих сил между югом и востоком. Однако русские построили в Херсоне несколько «оборонительных рубежей». Пробиться через них будет сложно, и еще предстоит выяснить, хватит ли у украинцев сил в резерве для еще одной изнурительной и дорогостоящей борьбы там, — акцентировал бывший высокопоставленный офицер.

Согласно его словам, большой вклад в победу Украины на юге делают партизаны, которые раз за разом проводят успешные операции в тылах врага.

— Эта опасная война за линией фронта направлена на то, чтобы поглотить внимание оккупационной армии, медленно истощить ее боеспособность и моральный дух в подготовке к обычным наступлениям, которые освободят эту территорию. Именно это и сделали мужественные участники французского сопротивления во время нацистской оккупации. Это то, чем сейчас занимаются украинцы, — заключил Мик Райан.

Напомним, наиболее сложная обстановка на Николаевско-Херсонском направлении сейчас сложилась вблизи Снигиревки, Зеленодольской громады (Криворожский район) и на границе с Николаевской областью