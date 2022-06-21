Несмотря на сложную ситуацию в районе Северодонецка и Лисичанска, украинская армия добилась некоторых успехов в освобождении Херсонской области.

Об этом сообщает Forbes.

За последние недели украинские силы сумели освободить некоторые населенные пункты на Херсонщине. И это в условиях тяжелейших и затяжных боев на Донбассе.

— Для Киева российская атака на Северодонецк, которая медленно набирает силу, — это возможность использовать бреши в российской обороне в других частях Украины, — пишет военный корреспондент Дэвид Акс.

Украинская армия вынуждает противника выбирать между проигрышными вариантами с замедлением наступления на Донбассе или провалов под Херсоном. Поэтому российское командование перебрасывает силы на юг в попытке остановить украинское постепенное продвижение.

— В конце мая украинские соединения, по-видимому, во главе с 28-й механизированной бригадой и при поддержке гаубиц М-777 американского производства, пробились через реку Ингулец, естественный барьер, укрепляющий оборону русских к северо-востоку от Херсона. Украинские войска на танках Т-64 и боевых машинах БМП двинулись к Давыдову Броду, в 40 милях к северо-востоку от Херсона. Одновременно с запада атаковали отдельные украинские силы. Судя по спутниковым снимкам, эти более западные усилия быстро принесли плоды. Пожары в Киселевке, а также на открытых полях вокруг херсонского аэропорта указывают на то, что киевские войска вскоре могут вывести российский гарнизон в самом Херсоне на расстояние досягаемости ракет, пушек и дронов-гранатометчиков, — отмечают в Forbes.

Как сообщалось, политолог Андрей Пионтковский считает, что победа Украины в войне с Россией начнется с освобождения Херсона. По его прогнозам, это произойдет в ближайшие месяц-полтора.