Политолог Андрей Пионтковский считает, что победа Украины в войне с Россией начнется с освобождения Херсона. По его прогнозам, это произойдет в ближайшие месяц-полтора.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

— Сценарий победы Украины. Через месяц-полтора – самые тяжелые для Украины – вы получаете преимущество с гаубицами и HIMARS. И первое, что вы сделаете – возьмете Херсон. После взятия Херсона уже Россия будет поднимать вопрос: «а давайте поговорим о возвращении на линию 23-го», – сказал он.

После этого, говорит политолог, начнутся международные переговоры о возвращении Украине территорий ОРДЛО и Крыма.

— Следующим этапом будем возвращение на линию 23 февраля, на которое Украна даст согласие только при условии, что это временное перемирие и одновременно начинаются международные переговоры о возвращении ОРДЛО и Крыма, – сказал Андрей Пионтковский.

Он также дал неутешительный прогноз для президента РФ Владимира Путина после освобождения временно оккупированного Херсона: «В бункере произойдет переворот. Диктаторы никогда не переживают поражение, а взятие Херсона, а тем более отступление на линию 23-го будет восприниматься как поражение».

Напомним, губернатор Николаевской области Виталий Ким обратился к жителям Херсона, призвал их держаться и сообщил, что российские военные не видят перспектив в том, чтобы долго удерживать город оккупированным.