Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Поблагодарил за поддержку решение Европейской комиссии о статусе кандидата для Украины. Обсудили возможные результаты саммита НАТО в Мадриде. Продовольственная безопасность также была в повестке дня, — написал Владимир Зеленский в Twitter после разговора.