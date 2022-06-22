Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию «Движение 5 звезд», которую он ранее раскритиковал за подрыв усилий правительства по поддержке Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

«Я ухожу из «Движения 5 звезд», — сказал он на пресс-конференции, говоря о «болезненном» выборе и подчеркнув, что с завтрашнего дня его уже бывшая партия «больше не будет первой силой в парламенте».

Ди Майо на прошлой неделе обвинил лидера «Движения 5 звезд» и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском Союзе.

— Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находится – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора России. Позиции некоторых лидеров М5 рисковала ослабить нашу страну, — сказал он во вторник вечером.

По словам Ди Майо, он сформирует новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги.

По данным итальянских СМИ, более 60 депутатов покинули «Движение 5 звезд» и присоединились к новой группе Ди Майо. Таким образом, из 227 парламентариев «пятерки» (155 в Палате представителей и 72 в Сенате) более четверти покинули партию.

«Движение 5 звезд» до сих пор было крупнейшей политической силой в парламенте после того, как партия набрала 33% голосов на национальных выборах 2018 года. Однако с тех пор поддержка партии существенно снизилась. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке избирателей всего в 13%.

Италия, как и многие страны ЕС, предоставляет оружие Украине, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией, однако в партии Ди Майо часть не поддерживала военную помощь Украине.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что воля Украины в вопросе достижения мира является определяющей, он должен быть продолжительным и таким, каким его хочет видеть Украина.