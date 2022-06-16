Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что воля Украины в вопросе достижения мира является определяющей, он должен быть продолжительным и таким, каким его хочет видеть Украина.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Германии, Франции и Румынии в Киеве, сообщает корреспондент «Укринформа».

— Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться для того, чтобы достичь мира. И мы так или иначе ничего не будем делать не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, и он должен быть продолжительным, — подчеркнул Марио Драги.

Он заметил, что Италия полностью поддерживает и будет содействовать расследованию военных преступлений, а также будет предоставлять помощь в восстановлении Украины.

— Результатом обстрелов стал ужас и испуг (людей, – прим.), но я слышал от людей и надежды. Эти надежды мы призваны поддержать и помочь Украине построить своё будущее, — подчеркнул глава итальянского правительства.

Ранее стало известно, что после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.