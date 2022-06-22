Если РФ предпримет какие-то агрессивные шаги против Литвы, США вступят в войну на стороне Вильнюса.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

По словам представителя аналога американского министерства иностранных дел, Вашингтон чтит все военные договоренности с балтийскими государствами и помнит о пятом артикле НАТО про коллективную оборону в случае военной агрессии на любого члена альянса.

— Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО — постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, — нерушима, — прозвучала его речь.

Напомним, Литва отрезала Калининградскую область от поставок половины грузов из РФ.