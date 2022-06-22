Министр здравоохранения ФРГ Карт Лаутебах после официальной поездки в Украину заявил, что Западу будет тяжело остановить агрессию российской армии без новых санкций.

Его цитирует Bild.

Начальник министерства подчеркнул, что нынешние ограничения, наложенные на Москву Евросоюзом слабы в сравнении с масштабом преступлений оккупационной армии в Украине.

— Я сейчас был в Украине, посещал больницы, где лечат тяжелораненых. Меня сопровождали травматологи. Травмы ужасны. Многие люди теряют руки или ноги. Когда видишь что-то подобное, то понимаешь, что ограничения, о которых мы говорим, ничто по сравнению с тем, через что приходится проходить этим людям. Эту ужасную, безжалостную, варварскую агрессивную войну Путина невозможно выиграть без санкций, — акцентировал Карл Лаутебах.

Он добавил, что его коллеге, министру экономики Роберту Хабеку нужно прорабатывать новые меры наказания для РФ.

Как сообщалось, Россия хочет снятия санкций в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.