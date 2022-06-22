В конце июня жителям Варшавы продемонстируют образцы сожженой российской техники из армии вторжения в Украину. Композиции присвоили ироничное название «Непобедимая армия».

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик анонсировал мероприятие солидарности с Украиной.

— В рамках договоренности с Министерством обороны Украины мы подготовили выставку «Непобедимая армия», то есть показываем зверства, которые творит российская армия в Украине. С другой стороны, мы показываем героическую оборону ВСУ и последствия этих боев, то есть поврежденную технику, — сказал госслужащий.