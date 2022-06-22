После многочисленных ядерных угроз со стороны России городские главы Хиросимы и Нагасаки призвали избавиться от использования атома в качестве оружия.

Об этом сообщает JapanTimes.

Мэры японских городов, познавших на себе страшную силу ядерной бомбы, призвали избавить мир от ядерного оружия на фоне угроз России использовать его в войне против Украины.

Во вторник в Вене началась первая встреча сторон договора ООН, запрещающего новейшее оружие войны. Трехдневная встреча направлена на то, чтобы придать импульс окончательной ликвидации такого оружия.

Напомним, бывший глава МИД Польши предложил передать Украине ядерные боеголовки для самозащиты.