Россия, скорее всего, готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений.
Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии, сообщает «Европейская правда».
Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.
Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.
Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной «ДНР».
Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.
«Уровень потерь «ДНР» эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой», — констатирует разведка.
Напомним, избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.
Россия, скорее всего, готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений.
Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии, сообщает «Европейская правда».
Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.
Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.
Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной «ДНР».
Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.
«Уровень потерь «ДНР» эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой», — констатирует разведка.
Напомним, избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.