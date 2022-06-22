Делегация Турции провела переговоры с российской стороной по разблокированию украинских портов для вывоза зерна. После встречи в Анкаре заговорили о положительных сдвигах.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Указано, что вчера в Россию отправилась военная делегация Минобороны Турции, чтобы обсудить вопросы разблокирования экспорта украинского зерна.

Как пишет издание, встречи военных делегаций во главе с турецким и российским генералами, назначенными в рамках «дипломатии красной линии» в Москве «прошли в конструктивной и очень позитивной атмосфере».

После переговоров, как информируют СМИ, из заблокированного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно по так называемому «российскому гуманитарному коридору». Речь идет о турецком корабле «Азов Конкорд», которое вышло под мальтийским флагом.

Как утверждают в издании, Турция заметила в переговорах с РФ «определенный консенсус» относительно предстоящих четырехсторонних переговоров, но якобы для начала Анкара проведет отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция поддерживает предложенный ООН план для деблокады украинских портов.