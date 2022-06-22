Городского голова Николаева Александр Сенкевич не видит ничего плохого в том, что в школы города с 1 сентября не будут набирать детей на обучение на русском языке. Если у детей возникнет желание изучать русский язык и литературу, организовать специальные курсы для этого не станет проблемой, считает мэр.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире национального телемарафона сегодня, 22 июня.

Отмена русского языка в школах, по его мнению, это сигнал всему миру о том, что российские пропагандисты врали последние 8 лет о том, что на юге и востоке Украины его якобы притесняют.

— На самом деле, это очень хороший знак всем в мире, что главные российские пропагандисты заявляют о том, что в Николаеве во время военных действий, которые происходят с государством Россия, запретили изучать предметы на русском языке. Это именно знак того, что все эти восемь лет они врали, что русский язык в Украине притесняют на «юго-востоке», никто не дает детям учиться на русском языке. Вот, когда уже Россия напала на нас, уже тогда и запретили. Я не вижу в этом ничего плохого. Сегодня мы четко видим, кто враг. Если дети захотят дополнительно изучать русский язык и литературу мы также можем это обеспечить. Будем готовить спецагентов для работы в России», — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян отреагировала на запрет русского языка в николаевских школах. В своем Telegram-канале она заявила, что российским оккупантам теперь надо «взять Николаев до 1 сентября».