Военное руководство не исключает дальнейших попыток России захватить Киев, но сейчас большей угрозой являются ракетные удары по городу. В то же время вокруг столицы создана достаточно эффективная система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк в интервью «Укринформу».
Он отметил, что на сегодняшний день безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Киев для врага остается и будет оставаться главной целью его захватнических планов.
Но Александр Павлюк отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки сформировать группировку для наступления на столицу ему не удастся. В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятной является угроза ракетных ударов по критическим объектам Киева.
— Вокруг Киева создана достаточно эффективная эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует, — заявил Александр Павлюк.
Напомним, что российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.
Военное руководство не исключает дальнейших попыток России захватить Киев, но сейчас большей угрозой являются ракетные удары по городу. В то же время вокруг столицы создана достаточно эффективная система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк в интервью «Укринформу».
Он отметил, что на сегодняшний день безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Киев для врага остается и будет оставаться главной целью его захватнических планов.
Но Александр Павлюк отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки сформировать группировку для наступления на столицу ему не удастся. В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятной является угроза ракетных ударов по критическим объектам Киева.
— Вокруг Киева создана достаточно эффективная эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует, — заявил Александр Павлюк.
Напомним, что российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.