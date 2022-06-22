Военное руководство не исключает дальнейших попыток России захватить Киев, но сейчас большей угрозой являются ракетные удары по городу. В то же время вокруг столицы создана достаточно эффективная система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк в интервью «Укринформу».

Он отметил, что на сегодняшний день безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Киев для врага остается и будет оставаться главной целью его захватнических планов.

Но Александр Павлюк отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки сформировать группировку для наступления на столицу ему не удастся. В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятной является угроза ракетных ударов по критическим объектам Киева.

— Вокруг Киева создана достаточно эффективная эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует, — заявил Александр Павлюк.

Напомним, что российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.