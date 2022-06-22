Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о полной поддержке действий Литвы, запретившей транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Великобритания полностью поддерживает Литву, запретившую ввоз через их страну подсанкционных товаров из России. Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и бросить вызов этим неоправданным угрозам, — написала Лиз Трасс в Twitter.

Известно, что с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

Напомним, США публично поддержали Литву в обязательствах по НАТО на фоне многочисленных угроз со стороны России