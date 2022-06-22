Сервис для видеосвязи Zoom планирует предоставить бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и учреждениям профессионально-технического образования.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Это очень важно во время войны, когда все обучение проходит в онлайне. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ, – прокомментировал он.

Напомним, в октябре поставщик облачных услуг Five9 объявил, что соглашение о слиянии с компанией Zoom Video Communications прекращено по взаимной договоренности.