Карта от UkraineWarMap

Движение Сопротивления в Херсонской области приближает освобождение этого региона в результате успешных контратак ВСУ.

Об этом написала итальянская газета «Коррьере делла сера».

Издание отмечает результативную активность партизан в оккупированных районах южной Украины.

— Обороняясь на востоке, украинцы контратаковали на юге, пытаясь использовать присутствие меньшей армии. Они давят из Николаева на Херсон, единственный крупный город, контролируемый Россией, к западу от Днепра, — говорится в материале.

Бойцы тайных подразделений непосредственно приближают успех для контрнаступления на Херсон со стороны Николаевщины.

— Здесь партизанские партизаны в тылу, однако, рубят коммуникации русских в тылу, которые отложили референдум о присоединении города, — сообщает пресса.

Напомним, чешский репортер стал свидетелем успеха украинского контрнаступления на южном фронте.