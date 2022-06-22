Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующие месяцы у России подойдет к концу запас ее сил и масштабное наступление замедлится.

Такую информацию ему предоставила военная разведка.

В Лондоне константируют, что России удается пробиваться через украинскую оборону ценой огромных потерь.

— Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы, — спрогнозировал Борис Джонсон.

Он добавил, что будет выступать за предоставление Украине тяжелой техники на саммите G7.

— Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и что российские войска были отброшены из районов, в которые они вторглись, — в таких словах британский премьер описал победу Украины.

Напомним, Джонсон предложил Западу вариант действий на фоне затяжной войны в Украине.