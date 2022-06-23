Обмен защитников «Азовстали» может пройти в обозримом будущем.
Информацию по этому дал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Будано.
Генерал-майор пообещал, что факт освобождения пленненых бойцов из мариупольского гарнизона станет известным, если все получится.
— В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных и это будет сразу сообщено в СМИ, — начальник ГУР.
Он добавил, что его ведомство прилагает все усилия для проведения обмена.
— Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, я совершенно откровенно вам об этом говорю. Это не будет обмен за один раз. На данном этапе. Это будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно, — конкретизировал генерал-майор.
Напомним, об освобождении волонтерки-парамедика Паевской стало известно из президентского обращения 17 июня.
Обмен защитников «Азовстали» может пройти в обозримом будущем.
Информацию по этому дал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Будано.
Генерал-майор пообещал, что факт освобождения пленненых бойцов из мариупольского гарнизона станет известным, если все получится.
— В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных и это будет сразу сообщено в СМИ, — начальник ГУР.
Он добавил, что его ведомство прилагает все усилия для проведения обмена.
— Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, я совершенно откровенно вам об этом говорю. Это не будет обмен за один раз. На данном этапе. Это будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно, — конкретизировал генерал-майор.
Напомним, об освобождении волонтерки-парамедика Паевской стало известно из президентского обращения 17 июня.