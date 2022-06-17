Волонтерку и парамедика Юлию Паевскую с позывным «Тайра» удалось вытащить из российского плена, куда она попала в середине марта во время осады Мариуполя.

Спасение заложницы подтвердил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что по состоянию на сегодня ее освобождение можно предать огласке, женщина в безопасности.

— Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех, — произнес Владимир Зеленский.