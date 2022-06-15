В ближайшие дни россияне могут использовать пленных защитников Мариуполя для своей пропаганды.

Об этом сообщил сокомандир полка ССО «Азов-Киев» Максим Жорин.

— В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших побратимов — защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России. Прошу быть всех очень внимательными — информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительности! Помним, где и в каких условиях находятся героические защитники «Азовстали»!, — сказал он.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 14 июня рассказал о фальсификации россиянами доказательств о якобы преступлениях украинских военных в городе. Так, жителей заставляют писать заявления об уничтожении жилья «украинской армией» и провоцируют под угрозой расправы говорить на камеру о «преступлениях «Азова».

— Хуже всего, что эта искаженная правда будет и уже используется для осуждения наших пленных защитников в «суде» вымышленной «ДНР» к вполне реальным приговорам, включая высшую меру, — написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных из «Азовстали» должны обменять.