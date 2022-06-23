— Как и тогдашней Европе, сегодня Украине нужен план Маршалла для своего восстановления, — акцентировал лидер Германии.

Шольц объяснил, что на это уйдут миллиарды евро и долларов, в Украину будут поступать новые инвестиции для ускорения ее интеграции с ЕС, а координироваться все это будет на международном уровне.

Поэтому канцлер предложил собрать комиссию экспертов по восстановлению Украины вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен.

Как сообщалось, Европейский инвестиционный банк оценил стоимость послевоенного восстановления Украины в триллион евро.