Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров Евросоюза «быть на высоте», выдав Украине и Молдове статусы стран-кандидатов на вступление в экономический альянс.

Об этом сообщает Digi24.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что и Киев, и Кишинев встали на правильный курс интеграции в европейскую семью народов.

— Теперь Европейский совет должен принять решение и выполнить свою историческую ответственность. Республика Молдова предприняла твердые шаги в сторону Европы, она впервые с момента обретения независимости находится на реальной реформаторской траектории, поэтому заслуживает предоставления статуса страны-кандидата, — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен не применула отметить и большое количество реформ, которые у Украины получилось вооплотить за короткий отрезок времени.

— История нашего Союза — это история молодых демократий, которые укрепляются путем объединения (…) Это история, будущую главу которой пишет сегодня мужественный украинский народ и все мы, которые должны сопровождать его на пути «Европа находится на решающем этапе», — сказала она.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.