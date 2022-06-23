В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза дадут Украине статус кандидата на членство.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Главной темой обсуждения будут заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.

17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украины и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

Саммит официально начнется в четверг в 15:00 (16:00 по Киеву). Лидеры начнут с обсуждения последних событий, связанных с войной России против Украины, включая ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности, а также обсудят продолжение поддержки Украины. Далее они перейдут к обсуждению заявок трех государств о членстве.

В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что «Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова».

В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров Евросоюза «быть на высоте», выдав Украине и Молдове статусы стран-кандидатов на вступление в экономический альянс.