Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал развертывание дополнительных артиллерийских подразделений россиян на Николаевском направлении.

Свое мнение он озвучил в эфире «Сніданок з 1+1».

— Враг применяет тактику запугивания людей. Я это связываю с тем, что они не знают, что делать с оккупированными территориями. Потому что почти все местные жители поддерживают Украину. Выйти на админграницы Херсонской области они хотят уже два месяца, но у них ничего не получается, — сказал глава ОВА.

Он считает, что новую технику оккупанты подвозят, чтобы заменить уничтоженную.

— Информацию о том, что они подвозят дополнительную технику я связываю с тем, что очень эффективно работает артиллерия и ВСУ в целом на этом направлении. Поэтому враг не имеет другого выхода, кроме как менять уничтоженную технику, — отметил он.

Ранее в Генштабе сообщили, что на николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка — Посад-Покровское и Александровка — Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.