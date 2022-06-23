После ракетного удара по жилому дому в Николаеве, фото: Сергей Кононенко

23 июня идут 120-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка — Посад-Покровское и Александровка — Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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Итальянская газета «Коррьере делла сера» пишет, что движение Сопротивления в Херсонской области приближает освобождение этого региона в результате успешных контратак ВСУ.

Издание отмечает результативную активность партизан в оккупированных районах южной Украины.

«Обороняясь на востоке, украинцы контратаковали на юге, пытаясь использовать присутствие меньшей армии. Они давят из Николаева на Херсон, единственный крупный город, контролируемый Россией, к западу от Днепра», — говорится в материале.

За сутки оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян:

самоходную гаубицу «Мста-С»,

23 мм зенитную установку,

тягач,

4 единицы автомобильной техники

2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Окончательные вражеские потери уточняются, отметили в Оперативном командовании «Юг».

Также продолжается операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».