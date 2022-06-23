Все члены Евросоюза поддержали наделение Украины статусом кандидата на вступление в альянс. Похожую преференцию получила Молдова.
Об этом сообщила «Европейская правда».
Президент Евросовета отметил, что отныне будущее альянса будет связано с Киевом.
— Соглашение. Европейский совет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе, — написал Шарль Мишель.
Глава Еврокомиссии также нашла поздравительные слова для Украины и Молдовы.
— Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Президент Владимир Зеленский назвал демонстративный шаг со стороны ЕС победой.
— Мы ждали 120 дней. И 30 лет, — напомнил украинский лидер.
Напомним, Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Все члены Евросоюза поддержали наделение Украины статусом кандидата на вступление в альянс. Похожую преференцию получила Молдова.
Об этом сообщила «Европейская правда».
Президент Евросовета отметил, что отныне будущее альянса будет связано с Киевом.
— Соглашение. Европейский совет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе, — написал Шарль Мишель.
Глава Еврокомиссии также нашла поздравительные слова для Украины и Молдовы.
— Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Президент Владимир Зеленский назвал демонстративный шаг со стороны ЕС победой.
— Мы ждали 120 дней. И 30 лет, — напомнил украинский лидер.
Напомним, Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.