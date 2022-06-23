Все члены Евросоюза поддержали наделение Украины статусом кандидата на вступление в альянс. Похожую преференцию получила Молдова.

Об этом сообщила «Европейская правда».

Президент Евросовета отметил, что отныне будущее альянса будет связано с Киевом.

— Соглашение. Европейский совет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе, — написал Шарль Мишель.

— Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский назвал демонстративный шаг со стороны ЕС победой.

— Мы ждали 120 дней. И 30 лет, — напомнил украинский лидер.

Напомним, Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.