Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны в Украине.

Об этом свидетельствует новый перехват Службы безопасности Украины.

Там отмечают, что теперь оккупанты уходят в отпуск «по семейным обстоятельствам», приезжают домой и на войну больше не возвращаются, потому что пишут заявления на увольнение.

— У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются, — рассказывает оккупант своей жене.

Также бойцы «второй армии мира» боятся атак украинских защитников. И пьянствуют, чтобы приглушить страх.

— Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают, — признается захватчик.

Напомним, что житель «ДНР», которого Россия мобилизовала для войны в Украине, ищет способы побега — в частности, думает обратиться для этого в правозащитные организации.