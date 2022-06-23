Индийский реестр судоходства (IRClass) предоставил сертификацию десяткам судов, находящихся в управлении дубайского филиала группы «Совкомфлот» — крупнейшей судоходной компании России. После введения санкций в отношении РФ другие такие организации отказывались от работы с российскими компаниями.

Об этом сообщает Reuters.

В июне ЕС ввел шестой пакет санкций против РФ с частичным запретом на экспорт российской нефти. В преддверии этого решения СМИ сообщали, что Евросоюз и Великобритания также согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Это решение было важным, ведь, как отмечает The Wall Street Journal, запрет на страхование судов серьезно подрывает способность России продавать свою нефть в Азии, пока страны Запада не хотят ее покупать из-за российской агрессии против Украины.

К тому же в марте «Российский Морской Реестр Судоходства» был исключен из Международной ассоциации классификационных обществ — объединения обществ, разрабатывающих стандарты и правила безопасности морских перевозок. Такие организации предоставляют сертификацию судам – последнее звено в цепочке оформления документов после страхового покрытия.

Членство в этой ассоциации обычно делает орган по сертификации страны более привлекательным для страховщиков, портов и судовладельцев, поскольку ее информацию используют для оценки риска по договорам морского страхования.

Четыре ведущих члена ассоциации из Великобритании, Норвегии, Франции и США прекратили обслуживание российских компаний из-за санкций. Как отмечает Reuters, «Совкомфлот» находится под санкциями и другими ограничениями со стороны Великобритании и Евросоюза, а Вашингтон ограничил его финансовую деятельность.

Однако данные Индийского реестра судоходства показывают, что эта организация сертифицировала более 80 судов, находящихся в управлении дубайской организации SCF Management Services (Dubai) Ltd. Эта компания указывается как «дочка» российского «Совкомфлота».

Reuters со ссылкой на источники в индийском судоходстве отмечает, что большинство судов «Совкомфлота» уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.

Представитель IRClass на вопрос о сертификационных данных российских судов ответил, что Индийский реестр судоходства не классифицирует принадлежащие, плавающие под флагом или управляемые российскими компаниями суда. В то же время он отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу, в частности, о связи компании в Дубае с его российской материнской компанией.

Напомним, что Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.