Столица Австрии — Вена — стала самым удобным городом для жизни в 2022 году по версии британского издания The Economist. Киев не попал в рейтинг этого года из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в отчете The Economist.

Эксперты оценивали условия жизни в 172 городах мира на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Второй год подряд оценивается и то, какие города справились с последствиями пандемии коронавируса.

Вена в третий раз за последние пять лет занимает первое место в рейтинге по удобству для жизни. В прошлом году город потерял 12 позиций из-за очередной волны коронавируса. Сейчас Вена предлагает множество культурных возможностей, развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность.

Второе и третье место заняли Копенгаген (Дания) и Цюрих (Швейцария) соответственно. В десятку самых удобных городов также попали Калгари (Канада), Ванкувер (Канада), Женева (Швейцария), Франкфурт (Германия), Осака (Япония), Амстердам (Нидерланды), Мельбурн (Австралия).

В рейтинге этого года нет Киева, эксперты решили не оценивать украинскую столицу после вторжения России. В отчет попали российские города Москва и Санкт-Петербург, которые оказались на 80 и 88 место соответственно.

Также эксперты отметили, что из-за войны показатели ухудшились в Будапеште и Варшаве, куда выезжала часть украинцев. В издании прогнозируют, что если война будет продолжаться в течение всего 2022 года, то больше городов мира пострадают от перебоев с поставкой товаров и топлива.

Напомним, что в 2021 году Киев занял 82 место из 118 в мировом рейтинге умных городов Smart City Index.