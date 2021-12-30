В 2021 году Киев занял 82 место из 118 в мировом рейтинге умных городов Smart City Index.
В прошлом году столица Украины была на 98-м месте, свидетельствует профиль Киева на сайте рейтинга.
Составители рейтинга положительно отметили такие сервисы в Киеве, как онлайн-покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки и электронные документы.
Вместе с тем отмечены проблемы пробок на дорогах, загрязнение воздуха и доступности жилья.
В этом году Киев в рейтинге смарт-городов обогнал Рим, Стамбул и Лиссабон.
Первые места в рейтинге заняли Сингапур, Цюрих и Осло. Также в десятку лидеров попали Тайбэй, Лозанна, Хельсинки, Копенгаген, Женева, Окленд и Бильбао.
Ежегодное исследование Smart City Index проводят Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологии и дизайна.
При составлении рейтинга учитываются экономические и технологические показатели (уровень здравоохранения и безопасности, мобильность и так далее), а также результаты опроса 15 тысяч местных жителей.
Ранее Николаев получил одну из самых низких позиций в рейтинге состоятельности громад Украины.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В 2021 году Киев занял 82 место из 118 в мировом рейтинге умных городов Smart City Index.
В прошлом году столица Украины была на 98-м месте, свидетельствует профиль Киева на сайте рейтинга.
Составители рейтинга положительно отметили такие сервисы в Киеве, как онлайн-покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки и электронные документы.
Вместе с тем отмечены проблемы пробок на дорогах, загрязнение воздуха и доступности жилья.
В этом году Киев в рейтинге смарт-городов обогнал Рим, Стамбул и Лиссабон.
Первые места в рейтинге заняли Сингапур, Цюрих и Осло. Также в десятку лидеров попали Тайбэй, Лозанна, Хельсинки, Копенгаген, Женева, Окленд и Бильбао.
Ежегодное исследование Smart City Index проводят Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологии и дизайна.
При составлении рейтинга учитываются экономические и технологические показатели (уровень здравоохранения и безопасности, мобильность и так далее), а также результаты опроса 15 тысяч местных жителей.
Ранее Николаев получил одну из самых низких позиций в рейтинге состоятельности громад Украины.